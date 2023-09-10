تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في ختام التعاملات اليوم الأحد

واصل سعر صرف الدولار استقراره أمام الجنيه المصري، في مختلف البنوك، بنهاية التعاملات اليوم الأحد، ليسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وذلك بحسب الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري، في ختام التعاملات اليوم الأحد، 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

كما بلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، بنهاية التعاملات اليوم، 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك المشرق

فيما سجل سعر الدولار داخل بنك المشرق، بنهاية التعاملات الأحد، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيعا.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وبالنسبة لسعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)، فقد بلغ في نهاية تعاملات اليوم، 30.85 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار في ختام التعاملات اليوم الأحد، داخل بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.