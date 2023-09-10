سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 10-9-2023

أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية، استقرار سعر الدولار اليوم الأحد 10-9-2023 في البنوك، ليسجل متوسط سعر الدولار اليوم 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

وترصد السطور التالية سعر الدولار اليوم الأحد 10-9-2023 في البنوك، والذي جاء كما يلي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- يبلغ سعر الدولار اليوم الأحد في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

- يسجل سعر الدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه شراء و30.95 جنيه بيعا.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- يبلغ سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

- وعن سعر الدولار اليوم الأحد داخل بنك القاهرة وصل إلى 30.85 جنيه شراء و30.95 جنيه بيعا.