سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 10-9-2023
كتب:
مريم حنفي
09:16 ص | الأحد 10 سبتمبر 2023
سعر الدولار اليوم
أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية، استقرار سعر الدولار اليوم الأحد 10-9-2023 في البنوك، ليسجل متوسط سعر الدولار اليوم 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.
وترصد السطور التالية سعر الدولار اليوم الأحد 10-9-2023 في البنوك، والذي جاء كما يلي:
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
- سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
- يبلغ سعر الدولار اليوم الأحد في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
- يسجل سعر الدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه شراء و30.95 جنيه بيعا.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
- يبلغ سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك القاهرة
- وعن سعر الدولار اليوم الأحد داخل بنك القاهرة وصل إلى 30.85 جنيه شراء و30.95 جنيه بيعا.