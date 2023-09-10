مستقبل وطن يطلق إسطولا متنقلا للسلع الغذائية في قنا

أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، أسطول المنافذ المتنقلة لبيع السلع الأساسية والضرورية للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك تماشيا مع توجهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والأسر الأولي بالرعاية.

5 سيارات محملة بالمواد الغذائية بقنا

وقال محمد عبدالفتاح آدم أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، إن المرحلة الأولى من أسطول المنافذ المتنقلة لبيع السلع الأساسية والضرورية، ضم 5 سيارات متنقلة يتم توزيعها على مختلف الميادين العامة والمناطق ذات الكتلة السكنية الكثيفة، لتوفير السلع الأساسية والضرورية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري، مع الاستمرار في عمل المنافذ الثابتة المنتشرة بمختلف مراكز المحافظة.

وأضاف عبد الفتاح، أن السيارات توفر «السكر والزيت والسمن والمكرونة والأرز والجبن بأنواعه والشاي» بأسعار لاقت استحسان المواطنين، مؤكدا على متابعة عمل كافة المنافذ المتنقلة على مستوى المحافظة، وتوفير الكميات الإضافية حال نفاذ الكميات المعروض، وأن فترة عمل تلك المنافذ من 5 مساء وحتى 11 مساء.