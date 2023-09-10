مبادرة «تحويشة» لتمكين المرأة اقتصاديا بكفر الشيخ

دشنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع مبادرة «حياة كريمة»، مبادرة «تحويشة» للتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، بحضور ممثلي المجلس القومي للمرأة وبنك مصر، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

إطلاق محاكاة «تحويشة»

ومن جانبه، أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ الفكرة من إطلاق محاكاة «تحويشة» هو تطوير آلية عمل مجموعات الادخار والإقراض التقليدية، وتعريف الفئات المستهدفة بالتحول الرقمى والتماشي مع تطورات العصر، لنشر الثقافة المالية ومحو الأمية الرقمية للسيدات داخل القرى من خلال تنفيذ محاكاة بنكية لجميع الإجراءات البنكية، واستخراج بطاقات ائتمانية، لإدماج السيدات بالمنظومة المصرفية، ودعم إقامة مشروعات صغيرة توفر مصدر دخل لهن وحياة كريمة لأسرهن.

وأضاف عزت محروس، أنّ المجلس القومي للمرأة، بدأ فعاليات التعريف ببرنامج «تحويشة» فى مركز شباب الجزيرة الخضراء التابع لإدارة شباب مطوبس على مدار يومي 10 و11 سبتمبر الجاري، للترويج للبرنامج بالقرية والقرى المجاورة بالتنسيق مع أعضاء وإداري الفرع والأمانة وموظفي بنك مصر والشباب والرياضة.

مكاتب للتعريف بكيفية الاشتراك في البرنامج

وأشار عزت محروس، إلى أنّ برنامج الفعاليات يشمل مرور السيدات بمكاتب التعريف بدور وأنشطة المجلس، ثم مكاتب للتعريف بكيفية الاشتراك في البرنامج وأهميته، يلي ذلك مكاتب موظفي بنك مصر لاستخراج كارت ميزة مجاني وتنتهي جولة السيدات باستلام حقيبة بها هدية من البرنامج والمجلس القومي للمرأة.

تنفيذ عدد من الأنشطة والخدمات

وعلى هامش البرنامج، تم تنفيذ عدد من الأنشطة والخدمات التي يُقدمها المجلس القومي للمرأة، ومنها مكتب شكاوى للمرأة واستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات بالمجان، وذلك في إطار التعاون المثمر والممتد بين المجلس القومي للمرأة ومصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

أُقيمت فعاليات محاكاة «تحويشة» بمركز شباب الجزيرة الخضراء بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومتابعة أحمد علي عطية، مدير إدارة شباب مطوبس، وتنفيذ فريق عمل مركز الشباب.