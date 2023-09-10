مصرع شخص وإصابة 4 تعرضوا للاختناق داخل غرفة للصرف الصحي بقنا

لقي فني مصرعه، اليوم الأحد، بينما أصيب 4 آخرون، إثر تعرضهم لاختناق أثناء محاولتهم إصلاح عطل بمحطة صرف القلاعية بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع فني تشغيل، وإصابة 4 آخرين، بحالات اختناق، أثناء محاولتهم إصلاح عطل بمحطة صرف القلاعية بمركز أبوتشت شمال قنا.

ضحية و 4 مصابين في حادث غرفة الصرف الصحي بقنا

وأسفر الحادث عن مصرع، أحمد خلف مصطفى متولي، 35 عاما، فني تشغيل ومقيم بخانس، وإصابة كل من: «يوسف حسن محمود، 55 عاما، وحسني حسن محمود، 50 عاما، والطيب حسن محمود، 43 عاما، ومحمد حسني حسن، 19 عاما»، بحالات اختناق.

وجرى الدفع بسيارات إسعاف، لنقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزي.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجرى تكليف المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.