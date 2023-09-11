خدمات مراكز الدعم النفسي للاجئين.. بينها التعلم وتطوير المهارات

أجرى الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية جولة لمتابعة أعمال مركز تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والدعم النفسي للأم والأطفال اللاجئين، تحت إشراف إدارة رعاية الأمومة والطفولة بالمحافظة، وبقيادة الدكتورة آية السيد حسين منسق البرنامج ومدير الإدارة.

رافق وكيل الوزارة في جولته الدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية وفريق من قيادات مديرية الصحة.

خدمات مراكز رعاية الأم والطفل اللاجئين

وأشار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إلى الخدمات التي يقدمها المركز وهي كالتالي:

- دعم الأطفال معنوياً من عمر الميلاد حتى سن الثامنة عشر.

- الاهتمام بالصحة والتغذية من خلال الحفاظ على نظام غذائي صحي وسلوكيات النظافة الشخصية والحماية من العدوى، والحفاظ علي روتين حركي يومي.

- التأديب الإيجابي لجميع مراحل التطور في الأطفال، وكيفية التحكم في الغضب والعصبية أثناء التعامل مع الأطفال.

- التعلم وتطوير المهارات لجميع الأطفال حتى سن الثامنة عشر كل فئة على حدة، وكذلك كيفية مساعدة الأطفال في دراستهم والتعامل مع الإنترنت بطريقة سليمة.

- الدعم النفسي للأم والأطفال اللاجئين.

ومن جانبه أشار الدكتور وليد عبد المقصود إلى أن القليوبية تمتلك 5 مراكز لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والدعم النفسي للأم والأطفال اللاجئين، جميعهم بإدارة العبور في إطار إهتمام الدولة بصحة المستفيدين.