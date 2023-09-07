غناء شرقي وغربي لنسمة محجوب ولينا شاماميان بمهرجان القلعة

بين الغناء الشرقي والغناء الغربي أقيمت ليلة غنائية ساحرة ضمن فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وأحيت الحفلة الفنانة نسمة محجوب، والفنانة السورية لينا شاماميان، وسط حضور جماهيرى كبير.

لينا شاماميان: سجّلت مجموعة كبيرة من الأغانى ومنها أغانٍ مصرية

على مسرح المحكى، قدمت المطربة السورية لينا شاماميان وصلة طربية شملت مجموعة من أغانيها والأغانى المصرية والسورية وعدداً من الموشحات الشهيرة، منها «على موج البحر، لما بدا يتثنى، هنعيش ونشوف، يا ظريف الطول، قصة عشق، موال أتخاف هجرانى، شام، ميدلى هالا أسمر اللون، إن راح منك يا عين، ميدلى ياما دق ع الراس طبول، دلعونا، ميدلى ما روحش الغيط، بيبه، آخر العنقود، يا مال الشام، قدود حلبية، ميدلى تراث أرمنى وعراقى، ميدلى هالالى وع العين موليتين».

وتغنت الفنانة نسمة محجوب بباقة من أغنياتها، بالإضافة لمجموعة متنوعة من أشهر الأغانى باللغة الإنجليزية، كان منها «كل شمس، حبيبى، يا محروسة، الحب المستحيل، كفاية، امرأة على النار، خصوصاً راجل، على طبيعتى، وجوه، حياتى، ليالى أوجينى، حكاية شعب، الوقت يعدى، يا غاوى هروب، بالى معاك، تلك كانت الأيام» وغيرها.

وفى مفاجأة فنية مميزة نالت إعجاب واستحسان الجمهور شكّلت لينا ونسمة ثنائياً غنائياً وقدمتا مجموعة من الأعمال الغربية الشهيرة. وكانت مجموعة التشيللو ستيت أوف هارمونى قد عزفت عدداً من الألحان العربية والأجنبية الشهيرة، منها «العاصفة، توبة، النمر الوردى، ميدلى عمر خيرت، الأب الروحى، ميدلى الأفلام العربية، ألف ليلة وليلة» وغيرها.

وعبّرت الفنانة نسمة محجوب عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها خلال حفلها الأخير بمهرجان القلعة، قائلة إنها تحصل على خبرات متنوعة مع مرور السنين، وكل عام تغنى بشكل مختلف بسبب النضج والمشاعر والتفاصيل الجديدة.

وأضافت: «نقل الحفل على قناة الحياة مهم للغاية لأنه جعل صوت الفنانين يصل إلى الجمهور والملايين، خاصة أن القناة كبيرة ومهمة، وكل عام تزداد خبرة أكبر وثقة أعلى بسبب جمهور مهرجان القلعة».

وأكدت المطربة السورية لينا شاماميان أنها كل عام تتعرف أكثر على مهرجان القلعة وترى فيه خاصية مختلفة وتشعر أن الجمهور مختلف كذلك، متابعة أن لديها شغفاً كبيراً بالغناء، ولها دراسة فى المسرح وتخلط هذا بالنمط الشرقى، وهو أمر تحاول الحفاظ عليه فى أغانيها.

وعن إقامة حفلها مع الفنانة نسمة محجوب قالت إنها التقت بنسمة محجوب قبل سنوات وترى أنها من أجمل الأصوات المصرية ودائماً «حاضرة»، وطلبتا من الأوبرا أن يكون الحفل الخاص بهما فى يوم واحد لتقديم «ديو» وشعرت أن الناس أحبوا ذلك.

وتابعت حديثها بأنها سجّلت مجموعة كبيرة من الأغانى، ومنها أغانٍ مصرية عديدة، وهذا أمر غريب بالنسبة إليها، ولكنه لم يكن صعباً لأنها بدأت تحس وتتحدث بالمصرى».