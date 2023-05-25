أعلى 3 ودائع دولارية في البنوك المصرية.. عائد يصل لـ5.25%

تُعد شهادات الادخار واحدة من أكثر الخيارات شيوعًا للأفراد والمؤسسات الذين يرغبون في الحصول على عوائد مالية آمنة ومضمونة، فهي توفر فوائد مثل الحفاظ على رأس المال وتحقيق عوائد مالية جيدة، كما أنها أقل مخاطرة في بعض الأحيان من الاستثمار في الأسهم أو العقارات، وتوفر مرونة وخيارات متعددة لفترات الاستثمار ومعدلات الفائدة المتاحة، وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تمثل وسيلة لحماية الأموال من التضخم.

ويبحث البعض عن الودائع وأسعار الفائدة عليها بالدولار الأمريكي، حيث يوجد العديد من البنوك التي توفرها مع عائد مرتفع ويصل لأكثر من فائدة شهرية للشهادات.

وتصل قيمة الفائدة على الودائع الدولارية إلى 5.25%، وتستعرض الوطن في السطو التالية 3 أبرز الودائع التي تتيحها البنوك للعملاء.

1- الوديعة Diamond من بنك saib:

- دورية الصرف شهري.

- الحد الأدنى 500 دولار.

- الوديعة متاحة للأفراد والأفراد من الحسابات الاعتبارية.

- عائد يصل إلى 5.25%.

- مدة الوديعة 3 سنوات.

- امكانيه الافتراضي بضمان الوديعة.

وديعة البنك التجاري الدولي بعائد 4.5%

2- الوديعة مدة سنتين بالدولار من البنك التجاري الدولي:

- مدة الوديعة سنتين.

- عائد تصل إلى 4.5% سنويا.

- دورية صرف شهري.

- الحد الأدنى للشراء 1000 دولار.

- تسهيلات السحب على المكشوف تصل إلى 95% من قيمة الودائع.

3- الوديعة الدولارية المتغيرة من البنك الأهلي الكويتي:

- الوديعة ذات العائد المتغير لفائدة تصل لـ4.5%.

- العائد يصرف شهريا

- مدة الوديعة: 12 شهر.

- الحد الأدنى لربط الوديعة 500 دولار.

• إمكانية الافتراض حتى 95% من قيمة الوديعة.

وتعتبر الودائع من ضمن الخدمات التي تقدمها البنوك للعملاء مثل الشهادات الادخارية، والتي تتميز بعائد مرتفع خاصة الدولارية منها.