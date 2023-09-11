أطفال يردون الجميل لمحفظهم بحلقة تلاوة قرآن أسبوعيا على قبره بقنا (صور)

حفظ القرآن وحفظه لمئات التلاميذ والأطفال، إنه الشيخ محمد فهمي وهابي، ابن قرية الأوسط قمولا بمركز نقادة جنوب محافظة قنا، الذي وافته المنية في شهر يوليو الماضي، والذي أصبح حديث الجميع في محافظة قنا، لحرص طلابه على زيارة قبره مرة في الأسبوع يتلون على روحه الطيبة سورة يس وسور أخرى من القرآن، كرد للجميل بعد ما علمهم حفظه وإجادة قرءاته.

مشهد تقشعر له القلوب

عندما يلتف عشرات التلاميذ على قبر الشيخ «محمد» في زمام القرية حاملين المصاحف يتلون عدة سور على روحه لمدة ساعة كاملة فضلا عن توزيع الحلوى والمياه، كنوع من رد الجميل لما فعله معهم بتحفيظهم القرآن الكريم ومعاملته الطيبة.

قال عماد فهمي، شقيق الشيخ المتوفى، إن «محمد» يبلغ من العمر 31 عامًا، حفظ كتاب الله منذ الصغر، وكان محفظا في مكتب التحفيظ القران في منزلنا، وكان صواما قواما، وعلم المئات من أبناء القرية القرآن الكريم، وقبل ساعات من الوفاة كان يجمع الأقارب والأصحاب كأنه يودعهم، وصلى الفجر وقابل وجه كريم، وذلك خلال شهر يوليو الماضي.

حب الأطفال للشيخ وردهم للجميل

وتابع في تصريحاته لـ«الوطن»، ما يفعله طلابه بزيارة قبر شيخهم كل جمعة هذا شيء جميل وردا لما كان يفعله معهم حيث حببهم لحفظ كتاب الله، حيث يلتف عشرات الطلاب كل جمعة ويقرأون القرآن على قبره، كانوا قاموا بزرع شجرة نخيل، وتوزيع مياه شرب ومساعدة المحتاجين بالمال وتوزيع الطعام على المحتاجين.

وذكر «عماد»، أن جنازته كانت مهيبة وشيعه آلاف من الناس، وكان الأطفال الذي كان يعلمهم القرآن يجرون وراء نعشه ويبكون.