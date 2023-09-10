«صحبة وهو معهم».. عاصر جيل العباقرة وعمالقة الآداب وشكلوا وعي المصريين قبل ثورة 19

شهدت نشأة فنان الشعب سيد درويش مولد أبرز القامات المؤثرة فى نهضة الفكر والثقافة والفنون وغيرها، فقد وُلد فى عام ميلاد سيد درويش أحد أعمدة الموسيقى العربية، وهو محمد القصبجى، وبعده بسنة وُلد علم من أعلام الزجل هو بديع خيرى، رفيق عمر سيد درويش، الذى كتب له معظم أغانيه، وبعد سنة وُلد صديق عمره الآخر بيرم التونسى، وفى 1896 وُلد عبقرى آخر هو زكريا أحمد، وفى العِقد نفسه ولد زعيم المسرح الفكاهى نجيب الريحانى، وغيرهم.

ارتبط بصداقة مع كوكبة من أعلام الأدب والموسيقى أبرزهم «شوقى وطه حسين وتوفيق الحكيم» وتأثر بالزعيم مصطفى كامل

عاصر سيد درويش الكثير من الأحداث المؤثرة على المستوى المحلى والدولى، كما عاصر أيضاً الشعراء والكتاب والموسيقيين، أبرزهم أمير الشعراء أحمد شوقى وحافظ إبراهيم ومحمود سامى البارودى، وطه حسين وتوفيق الحكيم، ومحمد تيمور ومصطفى لطفى المنفلوطى والشيخ سلامة حجازى، أحد أعلام الموسيقى والغناء والموسيقار داوود حسنى، وغيرهم، إلى جانب الرموز الوطنية، منهم الزعيم الوطنى مصطفى كامل، الذى تأثر به فى نشيد «بلادى لك حبى وفؤادى»، والمستوحى من خطب مصطفى كامل، كما عاصر الزعيم سعد زغلول، فكان سيد درويش عنصراً أساسياً من عناصر ثورة 1919، وكان للموسيقار دور أساسى فى إشعال حماس المصريين.

ويرى الدكتور مصطفى الفقى، المفكر السياسى ومدير مكتبة الإسكندرية السابق، أن الحركة الثقافية التى شهدتها مصر فى تلك الفترة واحدة من مظاهر ثورة 1919، تلك الثورة الشعبية التى بدأت من الشارع، وكان يمثلها فى ذلك الوقت حزب الوفد بقيادة سعد زغلول، ثم مصطفى النحاس. وأضاف «الفقى»: «فى تلك الفترة كانت هناك روح نهضوية فى مختلف الاتجاهات داخل المجتمع لم تحدث فى مصر، وكانت لها مظاهر مختلفة سياسية وثقافية واقتصادية وغيرها، فهناك جناح اقتصادى تمثل فى رائد الاقتصاد المصرى طلعت حرب ورجاله، والجناح الثقافى والفنى تمثل فى سيد درويش والفنون والأغانى الشعبية التى قادها هذا الموسيقار العظيم، بالإضافة إلى المثّال والنحات الشهير محمود مختار، صاحب تمثال نهضة مصر».

ولفت إلى أن الأعمال التى قدّمها هؤلاء الرواد كانت نتيجة طبيعية للروح السائدة فى ذلك الوقت، لذلك يُعد سيد درويش إحدى علامات التحرك الشعبى من أجل الحرية والاستقلال والدستور، إذ كانت الفنون دائماً فى خدمة الوطن، مشدّداً على أن سيد درويش ورفاقه قدّموا نموذجاً فى خدمة الفن للحركة الوطنية، وهذه النماذج تفاعلت مع ثورة 1919 بمختلف المجالات، رافعة شعار الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط بشكل لم يحدث من قبل، لذلك كان من بين قيادات تلك النهضة مسلمون وأقباط. وتابع: «ثورة 1919 نموذجية فى تاريخ الشعب المصرى، لأنها عبّرت عن كل فئات المجتمع وقطاعاته بلا تفرقة وبلا تمييز، واستطاعت أن تعبّر بقوة وصدق عن مشاعر الشعب المصرى تجاه الاحتلال وكل المظالم التى كانت سائدة فى تلك الفترة».

وقال الكاتب والناقد الدكتور يسرى عبدالله، أستاذ الأدب والنقد الحديث بجامعة حلوان، إنّ أغانى وألحان سيد درويش كانت تعبيراً عن الروح المصرية فى تجلياتها الحرة المبدعة والخلاقة، كما كانت أحد روافد المقاومة، فى السياق المحيط الذى كان يزخر بالرواد الملهمين فى مختلف المجالات. وأضاف: «كانت الروح الوطنية، وجذور الهوية الحضارية المصرية متنامية فى مواجهة الاحتلال الإنجليزى، وكان هناك استشعار لمعنى الأمة المصرية، ورأينا تجليات كثيرة فى هذا السياق، من بينها موسيقى سيد درويش، وإبداعات الفنان محمود مختار، وظهور التجليات الأدبية لطه حسين وتوفيق الحكيم، وغيرهم فى العشرينات من القرن الماضى، فالزخم الذى صنعته ثورة 1919 عبّر سيد درويش عنه بأغانيه المختلفة، حيث كان المدّ الليبرالى مهيمناً وحاضراً بقوة، وهناك قضية مركزية فى حياة المصريين تتصل بمقاومة الاحتلال. وسجّل توفيق الحكيم، أحد أبرز الكُتاب المعاصرين للفنان سيد درويش، والمولود فى أكتوبر عام 1989، فى كتابه «فن الأدب»، جوانب من العلاقة التى جمعت بين القطبين، والتى كانت بدايتها المسرح، وتتضمّن شهادته عن تأثير فن سيد درويش فى زمانه: «كانت أغانى سيد درويش وألحانه الشعبية تسرى بين الناس كالنار فى الهشيم، ولكنى ما كنت أرى منه أن هذا هو الذى يملأه بالفخر، فقد كان توّاقاً إلى الفن فى صورته العليا، وإنه لعجب أن يكون لمثل سيد درويش بثقافته البسيطة صورة عُليا للفن».