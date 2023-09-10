مدرس صحة نفسية: المكتئب يفقد الإحساس بمتعة الحياة ثم الرغبة فيها

كشفت الدكتورة رشا الجندي، مدرس الصحة النفسية بجامعة بني سويف، أعراض الشخص المكتئب، قائلة إنه لا يمكن وصف الاكتئاب على أي شيء، فالجميع يشعر بالحزن والضيق عندما يمرون بموقف ليس لطيفاً، ولكن بمجرد مرور يوم أو يومين أو يمر سبب الزعل يرجع الشخص لطبيعته.

صفات الشخص المتكئب

وأضافت «الجندي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا الوكيل، أن المكتئب يصل لمرحلة أنه يتغير عن طبيعته ثم يبدأ في التغيير من السيئ للأسوأ حتى يفقد الإحساس بمتعة الحياة وبعد ذلك يفقد الرغبة فيها.

لا بد من زيارة الطبيب

ولفتت إلى أن المقصود بفقدان الشخص الرغبة في الحياة بأنه لا يرغب في تناول الأكل أو الشرب أو يقابل ويتواصل مع الناس أو يعمل، ومن ثم فقد الرغبة في كل شيء، ومن ثم هنا دخل في مرحلة الاكتئاب النفسي ويجب أن يزور الطبيب لإعطاء الأدوية المناسبة.