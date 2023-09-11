8 محافظات تصلها العاصفة دانيال.. أمطار غزيرة ورياح شديدة تبدأ اليوم

تشهد محافظات شمال البحر المتوسط في الساعات الأولى، من صباح اليوم الاثنين أولى منخفضات فصل الخريف 2023 بوصول العاصفة دانيال القادمة من اليونان مرورا بليبيا والتي شهدت أمطارا غزيرة خلال الساعات القليلة الماضية.

وشهدت مدن السلوم ومطروح وسيوة رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى خلال الساعات الماضية استعدادًا لوصول العاصفة دانيال في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية في بيان رسمي لها مساء السبت.

العاصفة دانيال تضرب 8 محافظات

وبحسب بيان رسمي للهيئة العامة للأرصاد الجوية فإن العاصفة دانيال تضرب مدن السلوم ومطروح وسيوة في الشمال الغربي للبلاد بسبب التأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا مع منخفض جوي متعمق علي سطح البحر المتوسط يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية.

وأضاف البيان المنشور على الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية على «فيس بوك» أن سقوط الأمطار المتوسطة والرعدية أحياناً مستمر على مناطق متفرقة من «السواحل الشمالية - الغربية - وشمال الوجه البحري، وتصل الأمطار لمدينة الإسكندرية».

وأشار البيان إلى تأثر مناطق ومدن من جنوب الوجه البحري ومدن القناة تشمل مدن بورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة وأجزاء من القاهرة الكبري والقليوبية كأمطار أمطار خفيفة أو متوسطة.

وأشار البيان إلى تأثر مناطق من جنوب الوجه البحري وخليج السويس ووسط سيناء بالعاصفة خلال يوم الأربعاء المقبل محذرة من نشاط للرياح قدا الاثنين قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجة البحري وشمال الصعيد ومناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.

استعدادات وطوارئ في المحافظات

وأعلنت عدد من المدن الاستعداد للعاصفة دانيال برقع درجة الطوارئ إلى الدرجة القصوى وعلى رأسها محافظة مطروح لمواجهة إعصار دانيال والمتوقع وصوله غداً بمراجعة مخدرات السيول واتجاهاتها ومعدات سحب المياه من نقاط تجمع الشوارع.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستعداد جميع الجهات المعنية بالمحافظة لمراجعة الاستعدادات لموسم الأمطار ومواجهة السيول خاصة مع توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غرب مصر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ اليوم الاثنين، تزامناً مع وصول إعصار دانيال قادماً من ليبيا.