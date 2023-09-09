مهاب طارق يحتفل بخطوبته.. وأبطال «جعفر العمدة» يهنئون المؤلف

أعلن السيناريست مهاب طارق، مؤلف مسلسل «جعفر العمدة»، احتفاله بحفل خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني.

مهاب طارق يحتفل بخطوبته

ونشر مهاب طارق، مجموعة من صور الحفل عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليها: «هنا إلى الأبد».

وحرص أبطال مسلسل جعفر العمدة على تهنئة مهاب طارق بحفل خطوبته، إذ كتب عصام السقا: «مبروك يابرو»، بينما كتبت دعاء حكم: «ألف مبروك ربنا يسعدكم».

وحقق مهاب طارق نجاحا كبيرا خلال موسم دراما رمضان الماضي من خلال سيناريو مسلسل «جعفر العمدة»، الذى شارك فيه عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم محمد رمضان، هالة صدقي، إيمان العاصي، زينة، مي كساب، أحمد داش، منة فضالي، دعاء حكم، أحمد فهيم.