الكشف على 1580 مواطنا ضمن قافلة مجانية بالمنوفية

اختتمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، القافلة العلاجية المجانية التي تم تنظيمها في قرية كفر داوود بمركز السادات، ضمن مبادرة 100 يوم صحة، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وشهدت إقبالا كبيراً من المواطنين في القرية والقرى المجاورة.

إقبال كبير على القافلة الطبية المجانية في السادات

وأكدت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية في محافظة المنوفية، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 1580 مواطنا نتيجة الإقبال الكبير على القافلة المجانية التي تم تنظميها بمركز السادات، وشهدت إقبالا كبيرًا من المواطنين مع توفر كافة التخصصات الطبية.

10 عيادات ثابته ومتنقلة للكشف على المرضى بالمجان

وأضافت منسق عام القوافل العلاجية بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القافلة تضم 10 عيادات ثابتة ومتنقلة، وهي عبارة عن 4 عيادات ثابتة «أطفال، ونساء وتوليد، وجراحة»، و6 عيادات متنقلة «باطنة، وأنف وأذن وحنجرة، وأسنان، وجلدية، وتنظيم أسرة»، ومعمل الدم والطفيليات، وجهاز أشعة حديث، وصيدلية ثابتة ومتنقلة لصرف العلاج بالمجان.

وأوضحت، أن هناك تكثيف للقوافل المجانية في القرى الأولى بالرعاية، تحت إشراف الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة، وبمشاركة أمهر الفرق الطبية، ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.