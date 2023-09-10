نتائج مباريات الدور الثاني من دوري مراكز الشباب في كفر الشيخ

انطلقت اليوم الأحد ، أولى مباريات الدور الثاني من دوري مراكز الشباب في محافظة كفر الشيخ، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، على 3 ملاعب بين فرق «المجموعة الأولى»، فى تمام الساعة الخامسة عصرًا، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

نتائج مباريات اليوم الأول

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، عبر بيان، أن لقاءات المجموعة الأولى من الدور الثاني اليوم، أسفرت عن تعادل فريقي كفر مجر، ومنية جناح بهدف لكل منهما على ملعب مركز شباب دسوق، كما فاز مركز شباب أبو زيادة بخمسة أهداف مقابل هدفين لمنية المرشد على ملعب الأول، وفاز مركز شباب محلة دياي على سنهور المدينة بهدف مقابل لاشئ على ملعب الثاني.

بينما تشهد ملاعب مراكز شباب كفر الشيخ، غدًا منافسات فرق المجموعة الثانية وتضم فرق «المنشأه الكبرى، لاصيفر، ميت الديبة، شباس الشهداء، شباس الملح».

وأشار عزت محروس، إلى أن منافسات دورى مراكز الشباب بكفر الشيخ، تتجدد بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب ، والدكتور فوزي حسيب، مدير المشروعات ومراقب المباراة بملعب سنهور، ومصطفى الخطيب، منسق الدوري بالمديرية ومراقب المباراة بملعب أبو زيادة عبده شبانة، ومراقب المباراة بملعب دسوق حماده فضل.