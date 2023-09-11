أفضل الأدعية المأثورة في جوف الليل.. بماذا كان يدعو النبي؟

يحظى الدعاء بمكانة عظيمة في نفوس كل المسلمين وذلك لأنه ذكر في القرآن الكريم في العديد من المواضع، كما أوصى النبي الكريم بالإكثار منه لأنه من أجمل العبادات وأعظم القُربات التي تقضي للإنسان حاجته وتقضي ديونه وهمومه.

أدعية في جوف الليل.. احرص على ترديدها

ويعد الدعاء في جوف الليل من أهم الأشياء التي لابد أن يواظب عليها المسلم بشكل مستمر، إذ أوضحت دار الإفتاء أنه قد ذكر النبي الكريم خلال حديثه عن فضل الدعاء: «ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر».

وكانت قد أوضحت دار الإفتاء عددا من الأدعية التي يجوز للمسلم ترديدها في جوف الليل ومنها: سبحانك يا ودود يا مجيد، اللهم إنك قد حرمت الظلم على نفسك وجعلته بين عبادك محرمًا، اللهم انتقم ممن ظلمي ورد كيد من يريد بي سوءًا إلى نحره واجعل تدميره تدميرًا.

اللهم إني أعوذ بك من علمٍ لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع، ومن نفسٍ لا تشبع، ومن دعاءٍ لا يسمع.

ـ اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.

- اللهمّ إنّي أسألك بأنّ لك الحمد، لا إله إلّا أنت الحنّان المنّان، أن تنعم على أولادي بالهدى والصراط المستقيم وتجنبهم صحبة.

ـ اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أَمَتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فِيَّ حكمك، عدل فِيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سمَّيت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همِّي.

ـ اللهم افتح لنا فتحا مبينًا، واهدنا صراطًا مستقيمًا، وانصرنا نصرًا عزيزًا.