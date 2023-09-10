المنشد المغربي جواد الشاري: زلزال الحوز الأكبر منذ عام 1960

قال جواد الشاري، المنشد المغربي، إن الزلزال المدمر، الذي مناطق واسعة في المملكة المغربية، مساء يوم الجمعة الماضي، 8 سبتمبر 2023، هو الأكبر الذي تعرضت له البلاد منذ عام 1960.

تكاتف بين المؤسسات المغربية

وأضاف «الشاري»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة CBC، أن هناك تكاتفاً بين المؤسسات جميعها في المغرب لإنقاذ ما نتج عن الزلزال.

وأكد أن ملك المغرب محمد السادس، أعطى أوامره بإعادة إيواء كل المتضررين ومن فقدوا بيوتهم جراء الزلزال المدمر الذي تعرضت له البلاد.

متابعة لحظية من الملك

وتابع المنشد المغربي أن هناك متابعة مستمرة ولحظية من الملك محمد السادس، وكذلك هناك تدخلات سريعة من السلطات المغربية.