مؤشر الدولار يتراجع من أعلى مستوى في 6 أشهر

تراجع مؤشر الدولار إلى ما دون 105 نقاط، اليوم الاثنين، إذ هبط قليلا من أعلى مستوياته في ستة أشهر، مع ترقب المستثمرين بحذر قراءات رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة، والتي قد تؤثر على توقعات أسعار الفائدة.

وتعلن الولايات المتحدة عن بيانات التضخم الاستهلاكي، يوم الأربعاء، وأرقام تضخم المنتجين يوم الخميس، حيث يتوقع المحللون قفزة بسبب ضغوط تكاليف الطاقة.

وتشهد الأسواق الآن فرصة بنسبة 50% تقريبًا لزيادة سعر الفائدة في نوفمبر، بعد توقف متوقع في سبتمبر.

سعر الدولار عالميًا

وفي الأسبوع الماضي، أظهرت البيانات أن مطالبات البطالة الجديدة في الولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ستة أشهر في الأسبوع الأخير من أغسطس، مما فاجأ توقعات السوق بزيادة معتدلة وتحدي البيانات الأخيرة التي أشارت إلى بعض التباطؤ في سوق العمل.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات ISM في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى خلال ستة أشهر في أغسطس.

توقعات مؤشر الدولار

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

من المتوقع أن يجرى تداول الدولار الأمريكي عند 106.48 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا للنماذج الكلية العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، على أن يجرى تداوله عند 110.81 نقطة خلال 12 شهرًا.