استقرار ملحوظ في سعر الدولار اليوم الاثنين 11-9-2023 بالبنوك المصرية

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 11-9-2023 في البنوك المصرية، استقرارًا ملحوظًا في بداية التعاملات، إذ تراوح سعر الشراء بين 30.75 جنيه و30.90 جنيه، وسعر البيع بين 30.85 و30.96 جنيه، بحسب بيانات أسعار العملات على المواقع الرسمية للبنوك.

وترصد السطور التالية سعر الدولار اليوم الإثنين 11-9-2023 في البنوك المصرية،كما يلي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأھلي المصري وهو نفس السعر في بنك مصر، بـ30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وبالنسبة لسعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسعر الدولار في بنك الإسكندریة، الشراء بـ30.85 جنيه، والبيع بـ30.95 جنيه.