إصابة شخص في اصطدام دراجة نارية بصندوق قمامة ببورسعيد

أصيب شخص في انقلاب دراجة نارية اصطدمت أثناء السير بصندوق قمامة، بشارع القنال الداخلي بمحافظة بورسعيد، بسبب الظلام الدامس في الشوارع، وتم نقله المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إخطار بالحادث

وتلقى اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع الرعاية الصحية لإقليم محافظات القناة بوصول عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى السلام بورسعيد جمال محمود محمود 52 سنة، مصاب بكسر في الذراع الأيمن في تصادم موتوسيكل بصندوق قمامة بشارع القنال الداخلي بحي العرب وتم تقديم الاسعافات اللازمة للمصاب.

وتبين لرجال إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن المصاب كان يقود دراجة نارية في شارع القنال الداخلي ولم ينتبه إلى وجود صندوق قمامة كبير فاصطدم به.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على ملابسات الحادث، وأمرت النيابة العامة بسؤال المصاب وشهود الواقعة واستكمال التحقيقات.

في السياق، انتقل رجال مرور بورسعيد إلى مكان الحادث لتسير الحركة المرورية التى توقفت بسبب الحادث.