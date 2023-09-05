أسعار مستلزمات المدارس في المعارض بالمحافظات.. «دستة الكشاكيل بـ60 جنيها»

يتطلع الكثير من أولياء الأمور لمعرفة أسعار مستلزمات المدارس في المحافظات، خاصة بعد افتتاح عدد كبير من معارض أهلا مدارس، وتراوحت التخفيضات فيها ما بين 15% إلى 30%.

وأوضح السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية في تصريحات لـ«الوطن» أنه هناك تخفيضات في معرض أهلا المدارس تصل إلى 30% وجرى تنظيم 18 فرعا في مختلف الإدارات.

أسعار مستلزمات المدارس

وجاءت أسعار مستلزمات المدارس والأدوات المدرسية في المحافظات كالتالي:

- محافظة الدقهلية:

أسعار الكشاكيل والكراسات 60 جنيها لدستة 40 ورقة، و60 ورقة مربعات الدستة 72 جنيها، وكراسات بـ65 جنيها بدلا من 85 جنيها، و140 ورقة بـ40 بدلا من 50 جنيها، و100 ورقة 30 بدلا من 38 جنيها.

- أسعار الملابس المدرسية بين 125 و175 و200 جنيه فقط، وأطقم مدرسية كاملة بكل المقاسات تصل إلى 110 وحتى 120 جنيها، طقم متكامل بـ380 بدلا من 430 جنيها، والشميزات المدرسية بـ60 جنيها، وسلوبت مدرسي بـ220 جنيها، وطقم تيشيرت وبنطلون 150 جنيها.

- محافظة البحر الاحمر: يضم 20 عارضا لجميع السلع بخصم يبدأ من 15% وتصل إلى 25%.

- محافظة الإسكندرية: أسعار تنافسية تنخفض بنسبة 20% إلى 25% عن مثيلتها في الأسواق.

- محافظة الأقصر: سعر الشنط المدرسية من 85 جنيها وحتى 200 جنيه

- محافظة القليوبية: أسعار الشنط تبدأ من 60 جنيهًا لمرحلة رياض الأطفال، و للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية من 150 جنيهًا.