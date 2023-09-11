ترسيم شماس جديد في كنيسة الشهيد مار جرجس بالمنصورة

صلى الأنبا صليب، أسقف إيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والنائب البابوي لإيبارشية المنصورة، القداس الإلهي في كنيسة الشهيد مار جرجس بكفر يوسف عوض، التابعة لإيبارشية المنصورة.

وعقب صلاة الصلح صلى الأنبا صلوات رسامة 51 من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس، و38 آخرين في رتبة أغنسطس للخدمة بالكنيسة، كما تم ترسيم حبشي نبيل شماسًا كاملًا باسم دياكون كيرلس، للخدمة بالكنيسة ذاتها.

وفي السياق ذاته دشن الأنبا صليب عددًا من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها، وأيضًا طيّب رفات الشهداء القديسين الموجودة بالكنيسة.

لقاء مجمع كهنة إيبارشية المنيا وأسرهم

والتقى الأنبا مكاريوس أسقف إيبارشية المنيا، مجمع كهنة إيبارشية المنيا وأسرهم في بيت أولاد الملوك البرجاية التابع للإيبارشية، وصلى القداس الإلهي وشاركه الأنبا رافائيل الأسقف العام لقطا كنائس وسط القاهرة.

وعقب القداس الإلهي، كلمة ألقاها الأنبا رافائيل بعنوان «الكاهن وأسرته»، تلتها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

ختام مدرسة الموهوبيين لعام 2023

ونظمت خدمة «مدرسة الموهوبين» بإيبارشية أبو قرقاص، الاحتفالية الثانية بمناسبة ختام مدرسة الموهوبين لعام 2023، تحت شعار «موهبتي لمجد اسمه»، في مدرسة سانت ماريا الخاصة بمدينة الفكرية، بحضور الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية.

وشهد الحفل نخبة من فناني الميديا المسيحية، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وحضور كثيف من شعبها.

وتضمنت الاحتفالية فقرة ترانيم من كورال الموهوبين، وفقرة من موهوبي الموسيقى، وفقرة مسرح، وفقرة من موهوبي الفنون التشكيلية، وفقرة ألحان قدمها خورس الموهوبين، واختتم الحفل بتوزيع هدايا النشاط الرياضي.