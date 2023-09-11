توصية برلمانية بحظر استخدام الموبايلات المزودة بكاميرات داخل المدارس

أكّد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنَّ اللجنة أصدرَت توصية في نهاية دور الانعقاد الماضي بضرورة حظر استخدام الهاتف المحمول المزود بكاميرات وبرامج ألعاب بشكل نهائي داخل المدارس، وذلك بهدف تحقيق الانتظام بين الطلبة داخل المدارس والانتباه إلي تحصيل الدروس والعلوم.

طرق تعليمية مطورة في انتظار طلاب المدارس

وأضاف «بدوي» لـ«الوطن»: «لن يسمح بدخول الطلاب نهائيًا بأجهزة المحمول المزودة بكاميرا تجنبًا لحدوث المشكلات التي وقعت سابقًا، ونتابع عن كثب الجهود التي يبذلها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم قبل بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس، ونأمل أن يكون العام الدراسي الجديد مختلفًا عن بقية الأعوام السابقة، لاسيما في ظل تزويد العديد من المدارس بنظام الفايبر، مما يتيح للطالب استخدام خدمات الإنترنت في التعلم».

خطة وزارة التعليم للتحول الرقمي داخل المدارس

وأشار رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إلى أنَّه مع بداية دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب والمزمع انعقاده في الأول من أكتوبر، سيتمّ تخصيص جلسة للاستماع إلى خطة للتعرف على خطة التحول الرقمي داخل المدارس وإجراءات تدريب الطلبة على الوسائل التكنولوجية المختلفة.

وشدد «بدوي»، على ضرورة تدريب جميع الطلبة بمختلف المراحل على وسائل التعلم التكنولوجية واستخدامها تمهيدا لإجراء جميع الامتحانات في الفترة المقبلة بالنظام الإلكتروني.