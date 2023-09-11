متحف تل بسطا يحتفل بالعيد القومي للشرقية بفعالية عن المعبد الكبير للإلهة باستت

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية المتاحف للمساهمة في حماية التراث والمقتنيات القديمة من التلف، كما تسهم في إثراء الجانب المعرفي والحضاري لدى الشعوب من خلال التعرف على تاريخها، فضلاً عن مساهمة المتاحف في الحفاظ على المعلومات التاريخية لتكون باقية الأثر وراسخة في الذهن بالرؤية الفعلية لهذه الآثار فتنمي روح الانتماء الاجتماعي تجاه الوطن فتحافظ على الهوية الوطنية بتجسيد الوقائع التاريخية.

تطوير معبد تل بسطا على مر العصور

وفي سياق متصل، نظّم متحف تل بسطا بالزقازيق فعالية ثقافية وفنية عن المعبودة باستت وبداية ظهورها وأشكالها وعن تخطيط المعبد وبدايات الإنشاء والملوك الذين ساهموا في تطوير معبد تل بسطا على مر العصور وذلك بالتعاون مع إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الشرقية.

المعبد الكبير للإلهة باستت

ومن جهته، أكد إبراهيم علي حمدي مدير متحف تل بسطا بالزقازيق، أن فعالية «المعبد الكبير للإلهة باستت»، تضمنت محاضرة نظرية لرواد المتحف من الطلاب المتخصصين بمجالات الآثار والتاريخ والحضارة بكليات الآثار ثم أعقبها التجول لمشاهدة بقايا المعبد الكبير لباستت وتم عرض إعادة تخيل لشكل المعبد على الطبيعة أثناء العصر المتأخر منذ فترة الأسرة الثانية والعشرين وحتى الأسرة الثلاثين وكذلك تم الإشارة إلى أن المعبد موجود منذ عصر الدولة القديمة وحتى عصر الإمبراطور دقلديانوس في القرن الرابع الميلادي.

وعلى هامش الفعالية نظّم القسم التعليمي بمتحف تل بسطا بالتعاون مع قسم الأشغال الخشبية بكلية التربية النوعية ورشة عمل بعنوان (توظيف التفريغ لإنتاج مشروعات صغيرة)، رسم المشاركون فيها شعار الثورة العرابية والشعار الخاص بمحافظة الشرقية في الأعمال الخشبية المفرغة.