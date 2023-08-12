«الهجان»: افتتاح كوبري عرابي بشبرا الخيمة في العيد القومي للقليوبية

أجر اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة ميدانية لمتابعة ما استجد من أعمال في مشروع إنشاء ممشى أهل مصر بكورنيش النيل، ومشروع تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا والحدائق التابعة له، بالإضافة إلى تفقد مجزر كفر سعد بعد الانتهاء من تطويره بالكامل، واختتم جولته بتفقد كوبري عرابي بمدينة شبرا الخيمة بعد الانتهاء من تطويره تمهيدا لافتتاحه في احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

ممشى أهل مصر بمدينة بنها

بدأ محافظ القليوبية الجولة بمتابعة ممشى أهل مصر بكورنيش النيل بمدينة بنها بمنطقة معدية بطا «المرحلة ج»، حيث تم الانتهاء من أعمال بلاط الإنترلوك بطول الممشى، وجار استكمال صب الحوائط وإنشاء مدخل معداية بطا، وتم الانتهاء من أعمال التشجير وجار صب الخرسانة بمنطقة نادي الشرطة، ووجه بدفع الأعمال للانتهاء من الممشى بالكامل لافتتاحه بالعيد القومي للمحافظة.

جدير بالذكر أن الممشى يتم تنفيذه من قبل المحافظة، ويشرف على الأعمال الجهاز التنفيذي لإحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، والذي يبلغ طوله 650 مترا، بداية من أمام مجلس مدينة بنها انتهاء بنادي الشرطة، ويأتي تنفيذ المشروع على غرار المرحلة الأولى والثانية «أ - ب»، وسيتم إنشاء الممشى بشكل يبرز المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وتزويده باستراحات للمواطنين للاستمتاع برؤية النيل، فضلاً عن إقامة وتنفيذ بعض المشروعات لتوفير فرص عمل جادة للشباب.

تطوير ورفع كفاءة شارع فريد ندا

واستكمل «الهجان» الجولة بتفقد ما تم إنجازه في الفترة الماضية من أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع فريد ندا المرحلة الثانية، لدفع الأعمال للانتهاء من تطوير المرحلة بالكامل في المُدة الزمنية المُقررة، كما تابع أيضا أعمال تطوير مدخل بنها القبلي حيث يتم تطوير الحديقة الموجودة بالمدخل لتحويلها إلى مسطحات خضراء بشكل جمالي وحضاري ذات طابع مميز، بالإضافة إلى إنشاء نافورة وشعار للمحافظة لتكون واجهة لكل العابرين على الطريق الزراعي.

ووجه المحافظ بتخطيط طريق كورنيش النيل وشارع فريد ندا وشارع أتريب وتقسيمه إلى حارات مرورية، وتخطيط المنطقة ما بين نزلة الإقليمي حتى كمين أتريب، بالإضافة إلى دهان الأرصفة الجانبية والاهتمام بتقليم الأشجار وإزالة الأتربة من على جانبي الطريق.

تطوير مجزر كفر سعد

وتابع المحافظ خلال جولته اليوم، مجزر كفر سعد بمدينة بنها بعد الانتهاء من تطويره، والذي يصل طاقته الاستيعابية إلى 1500 رأس ماشية تقريبا في الشهر، وتبلغ مساحته الإجمالية حوالي 4900 متر مربع، ويضم صالتين للذبيح، تبلغ مساحة كل واحدة 360 مترا مربعا، فضلا عن عنبر لاستقبال الحيوانات، وغرفة إعدام ومحرقة، ومبنى إداري، وذلك بتكلفة إجمالية 33 مليون جنيه.

كما اختتم المحافظ الجولة بتفقد كوبري أحمد عرابي والذي تم الانتهاء من رفع كفاءته وتطويره من الخطة الاستثمارية للمحافظة بمبلغ 40 مليون جنيه، كما تابع أعمال دهان الأعمدة ورفع الأتربة من على جانبي الطريق لافتتاحه في العيد القومي للمحافظة.