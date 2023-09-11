أستاذ تمويل: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر جذبا (فيديو)

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر جذبا، في إطار سعي مصر إلى لعب دور في محيطها الإقليمي والدولي، حيث تزامن ذلك مع عدد من المشروعات القومية المهمة، مثل المشروع القومي لتطوير المواني الذي يعتبر من المشروعات الضخمة جدا.

حجم التجارة الدولية في قناة السويس

وأضاف «إبراهيم»، أن قناة السويس، كممر ملاحي دولي، يحوز نسبة من حجم التجارة الدولية، وكان مستهدفا أن تتزايد هذه النسبة، وتستهدف الدولة أن يكون 20% من حركة التجارة الدولية تعبر قناة السويس، ودعم هذا الأمر عددا من المسارات مثل قناة السويس الجديدة لزيادة سرعة العبور وتقليل فاتورة الانتظار ودعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حتى تكون هناك استثمارات تخدم على البعد اللوجستي الذي تحتاجه كل السفن التي تعبر للقناة.

وتابع، بأن الدول الاقتصادية الكبرى ترى أن مصر مؤهلة كي تؤدي دورا يخدم على أهدافها ومصالحها، فالدول لا تمنح مصر مكانة تفضلا منها، ولكن، لأنها تحتاج لمصر حتى تفيدها في تحقيق أهدافها، مثل مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين لخلق مسار لحركة التجارة الدولية وسيجذب العالم كله، ولعبت مصر دورا كبيرا في الربط بين الدول المحيطة والصين.