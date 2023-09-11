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إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة نصف نقل بأسيوط

كتب:

حسن عبد النعيم
12:58 م | الإثنين 11 سبتمبر 2023
سيارة إسعاف لنقل المصابين

سيارة إسعاف لنقل المصابين

أصيب 4 أشخاص، اليوم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل على طريق قرية البلايزة التابعة لمركز أبو تيج في محافظة أسيوط، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع حادث سيارة

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو تيج، يفيد انقلاب سيارة نصف نقل على طريق قرية البلايزة التابعة إلى مركز أبو تيج في محافظة أسيوط، ووجود مصابين.

أسماء المصابين في الحادث

انتقل على الفور لموقع البلاغ، قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة أبو تيج وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين انقلاب سيارة نصف نقل مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص هم: «ملك.ع.ع» 11 عامًا، «نورهان. ع.ا» 10 أعوام، و«مصطفى.ع.ا» 12 عامًا، و«كريمة.ع.ع» 13 عامًا.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وحُرر محضرا بالواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث.

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