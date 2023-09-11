غلق أحد محلات بيع العصائر الكبرى بدمنهور لاستخدام فواكه غير صالحة

نفذت مديرية التموين بالبحيرة حملات تفتيشية مكبرة على منشآت بيع وتداول الأغذية بدمنهور، أسفرت عن غلق أحد محلات بيع العصائر الكبرى لحيازته وعرضه عصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي مستخدما فاكهة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تكثيف الحملات التموينية في البحيرة

ومن جهتها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة نائب باستمرار تكثيف الحملات الرقابية على كافه المنشآت الغذائية للتأكد من مدى التزام أصحاب تلك المنشآت بالقوانين والقرارات الصحية المنظمة لها، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

كما شددت على إحكام الرقابة على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، ومدى التزام أصحاب المنشآت الغذائية بالقوانين والقرارات الصحية المنظمة لها.