«بيت الروبي» في المركز الرابع بقائمة الإيرادات اليومية بـ250 ألف جنيه

حقق فيلم «بيت الروبي»، في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة إيرادات تقدر بـ225 ألفا و334 جنيها، وجاء في المركز الرابع بقائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، والتي تصدرها أفلام «العميل صفر»، و«وش في وش»، و«أولاد حريم كريم»، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتخطى إجمالي إيرادات فيلم «بيت الروبي»، وذلك على مدار 11 أسبوع عرض بالسينما بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى 2023، حاجز 128 مليون جنيه، ليدخل في قائمة الأفلام الأعلى إيرادات في السينما المصرية.

أبطال فيلم «بيت الروبي»

فيلم «بيت الروبي» بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد محمود، ومحمد أنور، ومصطفى أبو سريع، وحاتم صلاح، وتأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

قصة فيلم «بيت الروبي»

وتدور قصة فيلم «بيت الروبي» في إطار كوميديا اجتماعية، من خلال إبراهيم الروبي الذي يعيش بصحبة زوجته وطفليه في منطقة ساحلية هادئة، ويزوره شقيقه الصغير القادم من القاهرة بصحبة خطيببته، ويصطحبه للعاصمة لتتبدل أحوالهما وتنقلب حياتهما رأسًا على عقب.