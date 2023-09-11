وزير التنمية المحلية يفتتح معرض «أيادي مصر» لدعم المنتجات الحرفية ببني سويف

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، منذ قليل، معرض منتجات أيادي مصر، ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية لدعم إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، باعتباره مشروع قومي يستهدف كل الفئات من المرأة والشباب والأسرة المصرية.

وزير التنمية المحلية ومحافظ بني سويف يتفقدان معرض أيادي مصر

وتفقد الوزير والمحافظ، منتجات المعرض الذي أقيم بقاعة ديوان عام المحافظة، وتبادلا الحوار مع عدد من منتجي وأصحاب الحرف اليدوية من الفتيات والشباب المتدربين، وشاهدا نماذج من منتجاتهم اليدوية والصناعات الحرفية والتراثية، عبارة مشغولات متنوعة تحمل الطابع والفلكلور الشعبي لبني سويف كجزء أصيل من تاريخ وعراقة مصر على مر العصور.

وأشاد محافظ بني سويف بالمشروع الذي أطلقته وزارة التنمية المحلية، مؤكدا أن الاتجاه نحو إحياء وتنشيط والنهوض بالحرف اليدوية والتراثية يمثل توجهاً قومياً ترعاه القيادة السياسية، وأنه نظرا لأهمية هذا القطاع تم إدراجه ضمن قطاعات الاستراتيجية التنموية المحلية العامة الأولى على مستوى محافظات مصر التي تم اعدادها وأصبحت المظلة المحلية التي يتم من خلالها تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في إطار «رؤية مصر 2030» التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

غنيم: ندعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وأكد «غنيم» دعم المحافظة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدورها الحيوي في دفع عجلة التنمية، والتنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة توفر سبل الحياة الكريمة للمواطنين.

من جهته أكد الوزير أهمية التوسع في تلك المعارض سواء داخل المحافظات أو خارجها بهدف التشجيع على تلك الأعمال من خلال المساهمة في تسويق المنتجات، مثمناً كافة الجهود المبذولة من السادة الوزراء والمحافظين لدعم ورعاية الحرف التراثية بمحافظات الجمهورية خاصة مبادرة «أيادي مصر» التي تحظى برعاية خاصة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبارها عنواناً للهوية المصرية وقاطرة التنمية المستدامة والشاملة.