كيفية الاستعلام عن تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي.. اتبع 5 خطوات

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، عدة خدمات إلكترونية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، منها كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، والشروط التي يجب توافرها في المواطن لاستحقاق الحصول على الدعم النقدي.

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

وبحسب الموقع الرسمي للوزارة، يستفاد من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، 5.2 مليون أسرة، بعدد 22 مليون مواطن، ومن بين هذه الشروط، أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر.

موعد صرف تكافل وكرامة

وينتظر المستفيدون خلال هذه الأيام، من برنامج تكافل وكرامة، موعد صرف تكافل وكرامة، والذي يبلغ عددهم نحو 5.2 مليون أسرة، أي 22 مليون مواطن، وذلك وفقًا لإحصائيات وزارة التضامن الاجتماعي، والمقرر صرفه منتصف شهر سبتمبر الجاري.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي

تبدأ أولى خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي، من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، من هنا.

اختيار خانة الاستعلام عن تكافل وكرامة.

الضغط على استعلم عن نتيجتك.

كتابة الرقم القومي.

ظهور نتيجة الاستعلام عن تكافل وكرامة 2023 سواء كانت سارية أو متجمدة.