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برنامج «فرصة» يسلم مشروعات جديدة لـ158 مستفيدا من دعم «تكافل وكرامة»

كتب:

منة عبده
08:59 ص | الأحد 10 سبتمبر 2023
برنامج «فرصة» للتمكين الإقتصادي

برنامج «فرصة» للتمكين الإقتصادي

أعلن برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي عن تسليم مشروعات لـ158 مستفيدا ومستفيدة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، بمحافظة المنيا، وذلك عقب تأهيلهم وتدريبهم على مهارات سوق العمل وتشبيكهم بالوظائف المناسبة، وهو الهدف الرئيسي من البرنامج الذي يعد أحد سبل التمكين الاقتصادي للسيدات، والتابع لوزارة التضامن الاجتماعي. 

مشروعات تمّ تسليمها ضمن برنامج فرصة

وأشار برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، عبر الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أنَّ المشروعات التي تمّ تسليمها عبارة عن رؤوس ماعز لمستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، وذلك بعد تأهيلهم وتدريبهم على إدارة المشروعات (المجموعة الثانية).

وأوضح برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، عبر الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن تسليم المشروعات جاء بالتعاون مع مؤسسة القيادات المصرية للتنمية «LEAD»، وذلك بقرية منقطين مركز سمالوط بمحافظة المنيا. 

تعاون مع مؤسسة القيادات المصرية للتنمية «LEAD»

وأضافت الصفحة الرسمية لبرنامج «فرصة» أنَّ الأيام القليلة الماضية قد شهدت  توزيع 362 مشروعًا لمستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» ما بين «علافة وبقالة وخياطة وأغنام» بمحافظة سوهاج، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات والمؤسسات داخل محافظة سوهاج.

يُذكر أنَّ برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، يستهدف توفير الحماية الاجتماعية للأسر والفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، بجانب مساعدة الفئات المستهدفة من برامج الحماية الاجتماعية الراغبة في الحصول على قروض ميسرة.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.