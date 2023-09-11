«الأرصاد» تحذر من زيادة سرعات الرياح.. ونصيحة لمرضى الصدر لتفادي تأثير العاصفة دانيال

كشفت الصور الصادرة عن الأقمار الصناعية، عن زيادة سرعات الرياح على السواحل الشمالية للبلاد، والتي عملت على انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الرمال والأتربة المثارة على مناطق من غرب البلاد والسواحل الشمالية الغربية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، انخفاض الرؤية الأفقية على «سيوة - مطروح - العلمين - الإسكندرية - الضبعة - سيدي براني - سيدي عبدالرحمن»، حيث تتقدم للداخل مع زيادة سرعات الرياح المصاحبة للعاصفة دانيال، والتي تؤثر حالية على السواحل الغربية للبلاد، يصاحبها استمرار في تكاثر السحب الممطرة بين الغزيرة والرعدية أحيانا مع تقدم ساعات النهار.

انخفاض الرؤية الأفقية على القاهرة والمحافظات

وتوقّع خبراء الأرصاد، زيادة سرعات الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المفتوحة في القاهرة الكبرى خلال الساعات المقبلة، يصاحبها انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق المفتوحة والصحراوية والمدن ذات الظهير الصحراوي، كما يُتوقع تقدم الرمال المثارة لتؤثر على مناطق من شمال الصعيد والوجه البحري.

تحذيرات الأرصاد

وسبق وحذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لرياح مثيرة للرمال والأتربة، مطالبة أصحاب الأمراض الصدرية بارتداء الكمامة حال الخروج من المنزل، خاصة أنّ تأثير العاصفة دانيال يستمر نحو 72 ساعة مقبلة.