أستاذ اقتصاد: مصر واجهة الاستثمار الأولى في إفريقيا

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن الدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة للاستثمار الأجنبي فى صورته المباشرة، يأتي في إطار حفاظ مصر على تفوقها في هذا المجال، موضحا أن التقارير الدولية خير شاهد على هذا الأمر، حيث تم تصنيف مصر للمرة الخامسة أو السادسة على التوالي بأنها واجهة الاستثمار الأولى داخل القارة الإفريقية.

وذكر «عنبر»، أن معدل النمو في حجم الاستثمار يزيد عن 122%، إضافة الى تغير أيدولوجية الدولة الاقتصادية من حيث دعمها للقطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي.

الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج

وأضاف أستاذ الاقتصاد، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الإستثمار وزيادة معدلات الإنتاج هما الحل السحري، والذي لا بديل عنه للقضاء على كل المشكلات التي تعاني منها الدولة المصرية، حيث أنها واحدة من أهم طرق دخول العملة الصعبة والتي تؤدي إلى تقليل حاجة الدولة إلى الاستدانة.

حل مشكلة البطالة

وأشار «عنبر» إلى أن الاستثمار يحل مشكلة البطالة، من خلال زيادة نسبة التشغيل، وله دور في معدلات التضخم وزيادة المعروض في السلع والمنتجات.