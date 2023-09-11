«المركزي» يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه.. اعرف التفاصيل

أصدر البنك المركزي اليوم، أدوات دين حكومية «أذون خزانة» بقيمة 40 مليار جنيه آجال 3 شهور و9 شهور، حيث توكل وزارة المالية، البنك المركزي بمهمة طرح وإدارة عطاءات أدوات دين حكومية من أجل توجيه الحصيلة إلى أبواب الموازنة العامة للدولة، مثل الأجور والدعم والحماية الاجتماعية.

البنك المركزي يطرح أذون خزانة

كان البنك المركزي المصري أعلن عبر موقعه الرسمي، أنّ إجمالي قيمة أذون الخزانة المطروحة أمس 40 مليار جنيه، وموزعة كما يلي:

- أذون الخزانة مدة 3 أشهر بقيمة 22.500 مليار جنيه.

- أذون الخزانة مدة 9 شهور، بقيمة 17.500 مليار جنيه.

وطلبت البنوك والشركات في العروض المقدمة للحصول على أذون الخزانة، مقابل عائد يصل إلى 28.501%، بينما وافق البنك المركزي على متوسط عائد يصل إلى 25.541%.