«المركزي» يرفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة لـ23.3%.. والبنوك تطلب 26%

أصدر البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الثلاثاء أذون خزانة بقيمة 79.5 مليار جنيه، موزعة على 4 آجال (3 – 6 – 9 شهور وعام)، وذلك للإنفاق على بنود الموازنة العامة للدولة.

أذون الخزانة المصرية أجل عام واحد

شمل الإصدار، أذون خزانة أجل 3 أشهر بقيمة 23 مليار جنيه، وأذون خزانة أجل 6 أشهر بقيمة 16.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى أذون خزانة أجل 9 أشهر بقيمة 17 مليار جنيه، في حين كان نصيب أذون الخزانة المصرية أجل عام واحد 23 مليار جنيه.

البنوك تطلب رفع أسعار الفائدة

وطلبت البنوك والمؤسسات والمستثمرين في العرض المقدمة إلى البنك المركزي المصري، رفع متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة لـ26.499% على أذون الـ6 أشهر، و25.801% على أذون الـ9 أشهر، و24.999% على أذون الـ3 أشهر، و25.059% على أذون الخزانة أجل عام واحد.

ارتفاع أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية

بحسب نتائج العطاءات، وافق البنك المركزي المصري، على رفع متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة أجل 3 أشهر لـ21.297%، ورفع متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة أجل 6 أشهر لـ23.123%، وارتفع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة المصرية أجل 9 أشهر لـ23.341%، في حين زاد متوسط سعر الفائدة على أذون عام واحد لـ23.202%.

كان البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لـ18.25% و19.25% في اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية مارس الماضي، بزيادة 200 نقطة أساس.