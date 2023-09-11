ندوة لـ«مستقبل وطن» حول مخاطر الاستخدام السيئ لمنصات التواصل الاجتماعي

نظمت أمانتا الشؤون القانونية، والمتابعة والتواصل الاجتماعي، بأمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، ندوة تثقيفية حول الإطر التشريعية لإصدار القوانين، وكذلك التوعية بمخاطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل سيىء.

آليات مواجهة المؤامرات

وشارك في الاجتماع يحيي عبد القادر سلطان، أمين الشؤون القانونية، وعلاء عمر أبو زيد، أمين المتابعة والتواصل الاجتماعي والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب وأمناء المراكز والاقسام لكل من الأمانتين.

وتناولت الندوة الحديث حول كيفية المساهمة في بناء الأوطان، ومواجهة من يحيكون المؤامرات للدولة المصرية بكل السبل، والحيلولة دون نجاح أهدافهم الخسيسة في النيل من مصر وشعبها العظيم، وهو ما يتطلب من الجميع المزيد من العمل والاجتهاد في حب الوطن.

محاولات التأثير السلب

وأشارت الندوة، إلى أن أعداء الوطن يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي لمحاولة التأثير السلبي على الشعب المصري المؤمن بقياداته السياسية، وهو ما يجعلنا مطالبين دومًا بزيادة معدلات الوعي لدى جموع المصريين، في إطار أن قياداتنا السياسية تدرك تمامًا كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وتساندها في ذلك شعب عظيم قادر عن صناعة المستحيل والتاريخ مليىء بصفحاته المضيئة التي تدلل على ذلك.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق مبادرات وتنظيم فاعليات تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المجالات.