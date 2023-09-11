إصابة 17 شخصا في تصادم سيارتين على طريق «القاهرة - الفيوم»

أصيب 17 شخصًا بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، في حادث تصادم مروّع وقع بين سيارتين ميكروباص ونقل على طريق «القاهرة - الفيوم الصحراوي» بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانهما السيطرة عليهما.

بلاغ بحادث تصادم سيارتين

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد تلقيهم بلاغا من مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما نقل والثانية ميكروباص على طريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي، أمام مساكن ميمنة بدائرة مركز شرطة سنورس، ووجود عدد كبير من المصابين.

إصابة 17 شخصا بالحادث

أسفر حادث طريق الفيوم عن إصابة 17 شخصًا بإصابات تراوحت بين جروح وكدمات واشتباه كسور متفرقة بالجسم، فيما دفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابتهم.وجرت إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.