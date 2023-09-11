محافظ الإسماعيلية يوجه باستكمال تطوير ورفع كفاءة طريق أم كلثوم

وجه محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، بتطهير ترعة الإسماعيلية وإزالة الحشائش غير المرغوب فيها؛ منعًا لانتشار الأمراض والأوبئة والحفاظ على الشكل الجمالي لها.

رفع كفاءة الشوارع بالإسماعيلية

كما وجه «بشارة»، اليوم الاثنين، خلال تفقده عدد من المناطق بالمحافظة لمتابعة أعمال تطوير ورفع الكفاءة، بإزالة الأشجار الضارة والتي انتشرت في عدد من الشوارع لمنع سقوطها.

رفع كفاءة طريق أم كلثوم

وتفقد «بشارة» شارع محمد علي وطريق أم كلثوم، والذي تم تطويره مؤخرًا بداية من الكوبري العلوي ووصولًا لمستشفى الحميات بطول 5 كيلومترات.

ووجه باستكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة الطريق بالكامل، إلى جانب دهان البلدورات ورفع الإشغالات بالمنطقة، فيما تفقد الطريق الدائري بداية من منطقة الغابة الشجيرية ووصولًا لكوبري الشهيد أحمد منسي

ونبه محافظ الإسماعيلية بقص وتقليم الحشائش بمنطقة الغابة الشجيرية وإضاءتها وتجميلها واستمرار أعمال الصيانة بها، وخاصة أنها تقع في مدخل المدينة باعتبارها متنزه مجاني لأهالي الإسماعيلية.