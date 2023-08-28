لو ناوي تشتري شهادة ادخار.. تعرف على أقل وأعلى فائدة في البنوك

توفر البنوك المصرية عدداً كبيراً من الشهادات الادخارية، بعوائد مختلفة لتناسب كافة العملاء، وهو ما نرصده في السطور التالية لأبرز الشهادات بين الأقل والأعلى عوائد.

يقدم البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت، والحد الأدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها والمدة 3 سنوات والعائد 19% شهريًا.

شهادات البنك الأهلي

ويوفر البنك الأهلي أيضاً شهادة بلاتينية بعائد متدرج لمدة 3 سنوات، الأولى 22%، والثانية 18% والثالثة 16%، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

شهادات استثمار البنك الأهلي

ويمتلك البنك الأهلي شهادات استثمار بفئات الـ 500 جنيه ومضاعافتها، لمدة العام ويكون العائد 11.50% شهريًا، ومتوفر أيضًا مدة العامين بسعر عائد 12% ربع سنويًا.

شهادة البنك المصري الخليجي

يتيح البنك المصري الخليجي، شهادة ثروة بلس والتي تعد من أعلى الشهادات إذ أن مدتها 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها، وعائدها 23% للسنة الأولى ثم متغيرًا حسب سعر الإيداع للبنك المركزي.

شهادة بنك التعمير والإسكان

يقدم بنك التعمير والإسكان شهادة الثلاثية ومدتها 3 سنوات والحد الأدنى 100 ألف جنيه ومضاعفاتها، والعائد يكون ثابت طوال المدة، 18% شهريًا أو 20% سنويًا.

بنك التنمية الصناعية

يوفربنك التنمية الصناعية شهادة اختيارك ذات العائد التراكمي المدفوع مقدمًا 39.14% والحد الأدنى للشراء 50 ألف جنيه ومضاعفات الـ5 آلاف جنيه.

شهادة اختيارك من بنك التنمية الصناعية

كما يتيج بنك التنمية الصناعية شهادة تبدأ قيمتها الأسمية للشهادة الواحدة من 5000 جنيه ومضاعفاتها، والحد الأدنى 50 ألف جنيه مصري في أول مرة للشراء، ويمكن زيادتها بمضاعفات الـ5 آلاف جنيه مصرى بدون حد أقصى، ودورية صرف أسبوعي بعائد 16.50 سنويًا، أو 17.00 شهريًا، أو 17.35% ربع سنوي، أو 17.50% نصف سنوي.

شهادة بنك قناة السويس

يتيح بنك قناة السويس شهادة الادخار الثلاثية، مدتها 3 سنوات، والعائد 19%، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه، والعائد شهريًا أو ربع سنويًا أو سنويًا.