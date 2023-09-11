ضبط 70 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في البحيرة

نفذت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بقيادة الدكتور أشرف محيي الدين، وبإشراف إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وبالتعاون مع إدارة شرطة تموين البحيرة حملة مكبرة على الثلاجات بمركز أبوحمص، في إطار توجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، باستمرار وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية وثلاجات حفظ اللحوم والأسماك وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين.

حملة تموينية في البحيرة

أسفرت الحملة التموينية عن تحرير 3 محاضر أسماك هارينج وهورس ماكريل متغيرة الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي 70 طنا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات لمتابعة الأسواق والوقوف على مدى جودة المنتجات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وشهدت مدينة دمنهور اليوم، حملة تموينية مكبرة، أسفرت عن غلق محل عصائر مجهول لاستخدام منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.