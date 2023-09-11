«الأرصاد»: رياح مثيرة للأتربة والرمال على القاهرة الكبرى خلال ساعات

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، موضحة أنه ابتداء من اليوم ستتأثر البلاد بمنخفض جوي في غرب البلاد، بسبب تأثير العاصفة دانيال المؤثرة على السواحل الليبية.

وأوضحت أن العاصمة دانيال بمجرد دخولها على الأرض ستبدأ قوتها في الانخفاض، وستتحول لمنخفض جوي سيكون متعمقًا بشكل كبير في غرب البلاد، كما يتزامن مع منخفض جوي على سطح البحر المتوسط ومنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى وجود أمطار على محافظة مطروح بسقوط أمطار متوسطة الى غزيرة ورعدية على سيوة والسلوم ومطروح وبعض المناطق من الضبعة والعلمين، كما أنه في فترة المساء ستكون هناك فرص أمطار على بعض الأماكن من الإسكندرية، وهي أمطار ما بين الخفيفة وقد تكون متوسطة أحيانًا.

سرعة الرياح

أما عن سرعة الرياح، أوضحت أن سرعات الرياح ستكون عالية في الصحراء الغربية، ومن المتوقع أن تصل سرعات رياح على المناطق الغربية ما بين 30 إلى 50 كيلو متر على الساعة، ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة خاصة في المناطق الغربية، ما يؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية.

وأوضحت أن الأتربة والرمال المثارة ستصل إلى بعض المناطق من القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة، خلال ساعات.

درجة الحرارة

أما عن درجة الحرارة، أشارت إلى أنه من المتوقع أن تصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 37 درجة خلال فترة النهار، كما أن الأجواء شديدة الحرارة في فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وحارة رطبة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.