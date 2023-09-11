خط سير العاصفة دانيال في مصر.. اعرف أهم المناطق المتأثرة بها حتى الآن

تحركت العاصفة دانيال نحو الحدود المصرية، بدءًا من السلوم ومطروح وسيوة، تاركة في هذه المناطق سحبا ورياح جنوبية غربية نشطة ومثيرة للرمال والأتربة، ثم تمتد مساء إلى مناطق سيدي براني والإسكندرية، وبعض المحافظات الأخرى.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تكاثرا للسحب العليا والمنخفضة التي يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية ومتفاوتة الشدة أحيانًا، ونوضح لكم عبر السطور التالية، خط سير العاصفة داخل الحدود المصرية، وأبرز المواقع المتأثرة بها حتى الآن.

خط سير العاصفة دانيال

وأوضحت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن خط سير العاصفة دانيال بدأ من شرق البلاد إلى غربها، مشيرة إلى أن غدًا سيشهد استكمال مسيرة المنخفض الجوي الذي خلفته العاصفة، في المناطق الشمالية من البلاد، وهو ما يزيد من فرص سقوط الأمطار، وحالة عدم الاستقرار التي تستمر خلال الثلاثاء، ثم تبدأ في الانتهاء بدءًا من الأربعاء.

أبرز المناطق المتأثرة بالعاصفة دانيال

وقد ذكرت هيئة الأرصاد الجوية، في تقرير صادر عنها، أن العاصفة ستؤثر على عدد من المحافظات والمدن المصرية، بدءًا من السواحل الغربية للبلاد والسلوم ومطروح والعلمين، ثم تتجه إلى سيدي براني والإسكندرية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، ومناطق من شمال الدلتا، وصولًا إلى القاهرة الكبرى.