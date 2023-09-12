تفاصيل برنامج «تشغيل المطاعم» بجامعة الفيوم.. يوفر رواتب شهرية للطلاب

يعد برنامج تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم، أحد أبرز البرامج المميزة في الجامعة، خصوصًا أنّها توفر رواتب شهرية مميزة للطلاب، وحوافز للمتميزين، فضلًا عن توفير فرص عمل للطلاب في المطاعم الشهيرة فور التخرج، ويعتمد نظام الدراسة بها على العملي أكثر من النظري، فضلًا عن الكثير من المميزات الأخرى.

وتستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن برنامج تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم، متضمنًا الأوراق المطلوبة، والشروط، والمميزات، والمصروفات.

* ما هي كلية تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي؟

برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق هو عبارة عن برنامج دراسي تبادلي تقدمه كلية السياحة والفنادق بالاشتراك مع الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية «أمريكانا مصر» بنظام الساعات المعتمدة لطلاب الثانوية العامة المصريين والعاملين بالشركة، والذي يتيح لحامله العمل في العديد من المطاعم التابعة للشركة.

وتبلغ مدة الدراسة نظام التعليم التبادلي، 4 سنوات مقسمة على فصلين دراسيين «الربيعي والخريفي»، بنظام الساعات المعتمدة، ومدة كل منهما 15 أسبوعا للدراسة خلاف فترة الامتحانات، كما یجوز إضافة فصل دراسي صیفي مدته ثمانیة أسابیع من الدراسة المكثفة بما یساوي كحد أقصى للتسجیل في الفصل الدراسي الصیفي 9 ساعات معتمدة.

مصاريف تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي

وفيما يخص مصاريف تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم، فإنّ الشركة تقوم بسداد رسوم تسجيل الطلاب الملتحقين بالبرنامج للفصول الدراسية الأكاديمية التي تتم بكلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم.

وحول مميزات برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق، فهي:

- يحصل الطالب على راتب شهري يبدأ من 800 ويصل حتى 1200 جنيهًا شهريًا، وبزيادة 150 جنيهًا في فترة الصيف.

- توفير فرص عمل للخريجين في فروع المطاعم التابعة للشركة داخل مصر وخارجها.

- تتحمل الشركة المصروفات الدراسیة للطلاب.

- يحصل الخريج على درجة البكالوریوس في إدارة وتشغیل المطاعم من كلیة السیاحة والفنادق بجامعة الفیوم.

الأوراق المطلوبة للتقديم في البرنامج

وفيما يخص الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في برنامج سياحة وفنادق تعليم تبادلي فإنّها تتمثل في الآتي:

أصل شهادة المؤهل الدراسي.

نتيجة الكشف الطبي المعتمد.

شهادة الميلاد.

6 صور شخصية للطالب أو الطالب.

بطاقة 2 جند للطلاب الذكور.