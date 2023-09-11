تراجع أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم.. الـ5 جرامات بـ13 ألف جنيه

سجلت أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الاثنين، انخفاضاً ملحوظاً في محلات الصاغة، بدون مصنعية وضريبة، وذلك تزامناً مع تراجع أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

أسعار سبائك الذهب في مصر

وسجل سعر سبيكة الذهب، وزن 5 جرامات، عيار 24 اليوم 12944 جنيها فيما يبلغ سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 في محلات الصاغة، 258378 جنيهاً، أما سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات، فقد سجل 25888 جنيهاً، بينما بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراماً، 129189 جنيهاً.

سعر سبيكة الذهب 20 جراماً

وبالنسبة لسعر سبيكة الذهب بوزن 20 جراماً، سجل 51696 جنيهاً، كما سجل سعر السبيكة وزن 5.35 جرام، 13955 جنيهاً، فيما وصل سعر سبيكة الذهب وزن 10.35 جرام، إلى 26991 جنيهاً، وعن سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام، فقد بلغ 80387 جنيهاً، وسجل سعر سبيكة الذهب وزن 31.10 جرام، 80387 جنيهأً.