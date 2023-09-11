كم تراجعت أسعار الذهب في مصر منذ بداية سبتمبر؟.. أعرف التفاصيل

شهدت أسعار الذهب منذ بداية شهر سبتمبر الجاري وحتي اليوم، تراجعات عديدة، يرجع سببها إلى قلة إقبال المواطنين على الشراء الفترة الحالية، بسبب المصايف، حيث بلغت قيمة التراجع منذ بداية الشهر وحتى الآن 15 جنيها، وذلك داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب اليوم الاثنين في محلات الصاغة، التي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 2200 جنيه.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 2514 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

- وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 18 يبلغ 1886 جنيها.

- وعن سعر جرام الذهب عيار 14 يبلغ 1417 جنيها.

- فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الإثنين 1253 جنيها.

- كما يبلغ سعر جنيه الذهب 17600 جنيها.

- وبالنسبة لسعر الأونصة تسجل 77910 جنيه.