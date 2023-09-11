بعد وصول العاصفة دانيال.. أعرف أماكن سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

تشهد البلاد حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، خلال الأيام المقبلة، نتيجة تأثرها بالعاصفة دانيال، والتي أدت إلى انخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كافة، فضلًا الظواهر الجوية الأخرى المصاحبة لها، والتي تتمثل في زيادة انتشار وسرعة الرياح المثيرة للرمال والأتربة والأمطار الرعدية والغزيرة.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنّ تأثيرات العاصفة دانيال تختلف من مكان إلى آخر، وتوقعت أن تتعرض عدة مناطق لأمطار متفاوتة الشدة، لذا تستعرض أماكن تساقط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة في ظل عاصفة دانيال.

أماكن تساقط الأمطار بعد العاصفة دانيال

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أنّ تشهد مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحري، غدًا الثلاثاء، أمطار متوسطة بنسبة حدوث 60% قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على فترات متقطعة، بينما تتعرض مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة لأمطار خفيفة وقد تكون متوسطة بنسبة 4:20%، تمتد خفيفة مساءا إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لأماكن تساقط الأمطار، أوضحت هيئة الارصاد الجوية أن يوم الأربعاء يستمر تساقط الأمطار الخفيقة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء، على فترات متقطعة.

رياح مثيرة للرمال والأتربة على عدة مناطق

ويصاحب الأمطار نشاط للرياح على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد ومدن القناة وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، وتستمر حالة الطقس غيرة المستقرة بسبب العاصفة دانيال حتى يوم الأربعاء.

درجات الحرارة الثلاثاء 12-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 الصغرى 30 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 29 درجة مئوية.