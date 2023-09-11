الأرصاد تحذر من طقس 72 ساعة مقبلة.. رياح وأتربة وأمطار بسبب العاصفة دانيال

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات طقس 72 ساعة مقبلة، حيث تشهد البلاد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ويصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد ونشاط للرياح على بعض المناطق.

تحذيرات من طقس الـ72 المقبلة

أما بالنسبة لحالة الطقس المتوقعة خلال 72 ساعة، فإنه يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائلاً للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أمطار غزيرة على السواحل الشمالية

ومن المتوقع أن تتعرض مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري لأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على فترات متقطعة، بينما تتعرض مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة لأمطار خفيفة وقد تكون خفيفة إلى متوسطة مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ويصاحب الأمطار نشاط للرياح على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد ومدن القناة وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، وتستمر حالة الطقس غير المستقرة بسبب العاصفة دانيال حتى يوم الأربعاء.

درجات الحرارة الثلاثاء 12-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 الصغرى 30 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 29 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 10-9-2023

- القاهرة والوجه البحرى: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والمصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 28 درجة.

درجات الحرارة الخميس 14-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: درجات الحرارة العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 36 والصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.