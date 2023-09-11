برلمان ليبيا يشكر القيادة المصرية لتوجيهها بتوفير الدعم بعد العاصفة «دانيال»

تقدمت رئاسة مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، بالشكر والتقدير إلى الشعب المصري والقيادة المصرية، وفي مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتوجيه بتقديم الدعم اللازم إلى ليبيا، للمساعدة في جهود الإنقاذ للمواطنين الليبيين من الكارثة التي شهدتها بعض مدن المنطقة الشرقية، وفي مقدمتها مدينة درنة، نتيجة العاصفة «دانيال»، جاء ذلك في تصريحات للمتحدث الرسمي باس البرلمان الليبي، عبد الله بليحق.

مساعدات مصرية

وأكد «بليحق» بحسب تصريحات صحفية، مساء اليوم الاثنين، أن مصر كانت وما زالت من أوائل الدول التي تقدم يد العون إلى ليبيا، مشيداً بتوجيهات القيادة المصرية لتوفير أوجه الدعم لليبيين، مشيرا إلى أن مصر أولى الدول التي أعلنت تقديم الدعم والعون لليبيا في هذا المصاب الجلل، مشيراً إلى أن ليبيا بحاجة لدعم مصر سواء بالفرق الفنية المتخصصة والامكانيات التي تساعد في انتشال العدد الكبير من الضحايا خاصة في درنة.

تضامن مصري مع ليبيا

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص العزاء للأشقاء بليبيا في ضحايا العاصفة التي ضربت البلاد؛ مؤكدًا تضامن مصر، حكومة وشعبًا، مع أشقائنا في مصابهم الأليم، معلنا تقديم كل الدعم الطبي واللوجيستي لليبيا في أزمتها الحالية.

وضربت العاصفة دانيال ليبيا صباح اليوم الاثنين، وأسفرت عن سقوط أكثر من ألفي قتيل، بينما اعتبر نحو 7 آلاف آخرين في عداد المفقودين، مع إعلان حالة الحداد في البلاد لمدة 3 أيام.