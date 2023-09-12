«الإسعاف الليبية»: خروج مستشفى البيضاء عن الخدمة.. وعدد المفقودين لا يمكن حصره

قال الناطق باسم هيئة الإسعاف والطوارئ الليبية، أسامة علي، إن عدد ضحايا العاصفة دانيال، التي اجتاحت مدن شرق ليبيا منذ أول أمس الأحد، قادمة من البحر المتوسط؛ بلغ 25 ضحية بمدينة البيضاء، خلافا للمفقودين، إضافة إلى 7 قتلى ونحو 20 مفقودا بمدينة سوسة المنكوبة بالكامل.

المدن المنكوبة

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هيئة الإسعاف والطوارئ، فقدت التواصل مع فرق الإغاثة والإنقاذ بالمدن المنكوبة، وكذلك الفرق الداعمة القادمة من مدينة إجدابيا، وأن هناك مشكلة بشأن التواصل بين الغرب وباقي المدن المنكوبة.

وأوضح أن الهيئة تواجه معضلة في التواصل بمدينة درنة بعد فقدان التواصل مع مدير جهاز الإسعاف والطوارئ بالمدينة، لافتا إلى تشكيل غرفة أزمة بمدينة بنغازي شرق ليبيا؛ بهدف إعادة الهيكلة وتوجيه فرق الدعم والإغاثة إلى المنطقة الشرقية حسب الاحتياج.

خروج مستشفى البيضاء عن الخدمة

ولفت إلى أن ليبيا مازالت في أوج الأزمة، وهي دولة ليست مهيأة لمثل هذه الكوارث، «لأول مرة نواجه هذه الكارثة»، وأعلن عن خروج مستشفى البيضاء عن الخدمة؛ نتيجة انقطاع الكهرباء العمل فيما يقتصر العمل على الإسعاف والطوارئ داخل المدينة.